Ещё одна команда подала заявку на участие в Формуле-1

Ещё одна команда намерена подать заявку на участие в Формуле-1 с сезона-2026. Речь идёт о Rodin Carlin. Об этом пишет The Press.

Carlin уже участвует в различных гоночных сериях, в частности в Формуле-2 и Формуле-3.

"Все хотят участвовать в Формуле-1, потому что именно там проходят лучшие гонки. Все остальные серии меркнут по сравнению с ней. Мы хотим делать собственные силовые установки. Для этого у нас есть всё необходимое", — сказал Дикер.

Это уже пятый проект, подавший заявку на участие в Формуле-1.