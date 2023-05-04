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Ещё одна команда подала заявку на участие в Формуле-1

Автоспорт
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Это уже пятая команда

Ещё одна команда подала заявку на участие в Формуле-1

Новина українською

Ещё одна команда намерена подать заявку на участие в Формуле-1 с сезона-2026. Речь идёт о Rodin Carlin. Об этом пишет The Press.

Carlin уже участвует в различных гоночных сериях, в частности в Формуле-2 и Формуле-3.

"Все хотят участвовать в Формуле-1, потому что именно там проходят лучшие гонки. Все остальные серии меркнут по сравнению с ней. Мы хотим делать собственные силовые установки. Для этого у нас есть всё необходимое", — сказал Дикер.

Это уже пятый проект, подавший заявку на участие в Формуле-1.

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