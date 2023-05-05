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Формула-1 может ввести десять гоночных уикендов со спринтами

Автоспорт
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Сейчас их шесть

Формула-1 может ввести десять гоночных уикендов со спринтами

фото - F1

Новина українською

Американская компания Liberty Media, владеющая Формулой-1, обдумывает возможность проведения десяти гоночных уикендов с пятничной квалификацией и субботним спринтом в следующем году. Об этом информирует Motorsport Italia. В этом году таких уикедов шесть. Ранее их было три.

Отмечается, что перед принятием окончательного решения будет учитываться ряд нюансов. В частности, перегруженность календаря – в следующем году должен состояться Гран-при Китая. Кроме того, у болельщиков может возникнуть фактор пресыщения.

"Сейчас у нас нет инструментов, чтобы доказать это, но существуют другие виды спорта, которые столкнулись с этой ошибкой. Формула-1 должна оставаться событием аналогичным Лиге чемпионов в футболе, а не уподобляться национальным чемпионатам, несколько убирая вкус к эксклюзивности", — сказал один из собеседников издания.

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В статье: формула-1
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