Формула-1 может ввести десять гоночных уикендов со спринтами

Американская компания Liberty Media, владеющая Формулой-1, обдумывает возможность проведения десяти гоночных уикендов с пятничной квалификацией и субботним спринтом в следующем году. Об этом информирует Motorsport Italia. В этом году таких уикедов шесть. Ранее их было три.

Отмечается, что перед принятием окончательного решения будет учитываться ряд нюансов. В частности, перегруженность календаря – в следующем году должен состояться Гран-при Китая. Кроме того, у болельщиков может возникнуть фактор пресыщения.

"Сейчас у нас нет инструментов, чтобы доказать это, но существуют другие виды спорта, которые столкнулись с этой ошибкой. Формула-1 должна оставаться событием аналогичным Лиге чемпионов в футболе, а не уподобляться национальным чемпионатам, несколько убирая вкус к эксклюзивности", — сказал один из собеседников издания.