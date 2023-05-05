ФИА изменила процедуру проведения рестарта гонок

Международная автомобильная федерация (ФИА) в очередной раз внесла изменения в правила проведения рестарта гонок.

Согласно прошлым обновлениям машина безопасности должна была выезжать на 30 секунд раньше лидирующей машины, что должно дать пилотам самостоятельно определить темп для того, чтобы прогреть шины перед рестартом. Отмечалось, что это временная мера.

Согласно очередному обновлению, машина безопасности будет выезжать на трассу на 60 секунд раньше лидера. Данная мера начнёт действовать с Гран-при Майами, который пройдёт с 5 по 7 мая.