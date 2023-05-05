  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Феррари и ещё четыре команды подготовили обновления накануне Гран-при Майами
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Феррари и ещё четыре команды подготовили обновления накануне Гран-при Майами

Автоспорт
(1 голосов)

Он статует 5 мая

Феррари и ещё четыре команды подготовили обновления накануне Гран-при Майами

Фото: Твиттер Феррари

Новина українською

Пять команд Формулы-1, включая "Феррари", подготовили обновления болидов на Гран-при Майами, который пройдёт в этот уикенд с 5 по 7 мая, пишет RaceFans.

"Ред Булл", "Мерседес", "Альпин", "Макларен" и "Уильямс" не заявляли об обновлениях на этот этап.

"Феррари" и "Хаас" привезли в Майами новое днище. "Альфа Таури" обновила переднее крыло перед этапом в Майами.

"Альфа Ромео" привезла новую нижнюю часть заднего антикрыла, чтобы добавить дополнительное аэродинамическое решение, которое отвечает характеристикам трассы в Майами.

По теме
yellow-arrow
ФИА изменила процедуру проведения рестарта гонок
yellow-arrow
Формула-1 может ввести десять гоночных уикендов со спринтами
yellow-arrow
Ещё одна команда подала заявку на участие в Формуле-1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ferrari
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде