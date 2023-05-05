Феррари и ещё четыре команды подготовили обновления накануне Гран-при Майами

Пять команд Формулы-1, включая "Феррари", подготовили обновления болидов на Гран-при Майами, который пройдёт в этот уикенд с 5 по 7 мая, пишет RaceFans.

"Ред Булл", "Мерседес", "Альпин", "Макларен" и "Уильямс" не заявляли об обновлениях на этот этап.

"Феррари" и "Хаас" привезли в Майами новое днище. "Альфа Таури" обновила переднее крыло перед этапом в Майами.

"Альфа Ромео" привезла новую нижнюю часть заднего антикрыла, чтобы добавить дополнительное аэродинамическое решение, которое отвечает характеристикам трассы в Майами.