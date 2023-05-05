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Феррари и ещё четыре команды подготовили обновления накануне Гран-при Майами
Он статует 5 мая
Фото: Твиттер Феррари
Пять команд Формулы-1, включая "Феррари", подготовили обновления болидов на Гран-при Майами, который пройдёт в этот уикенд с 5 по 7 мая, пишет RaceFans.
"Ред Булл", "Мерседес", "Альпин", "Макларен" и "Уильямс" не заявляли об обновлениях на этот этап.
"Феррари" и "Хаас" привезли в Майами новое днище. "Альфа Таури" обновила переднее крыло перед этапом в Майами.
"Альфа Ромео" привезла новую нижнюю часть заднего антикрыла, чтобы добавить дополнительное аэродинамическое решение, которое отвечает характеристикам трассы в Майами.
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