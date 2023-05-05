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Рассел показал лучший результат по итога первой тренировки Гран-при Майами

Автоспорт
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На втором месте Хэмилтон

Рассел показал лучший результат по итога первой тренировки Гран-при Майами

Фото: The SportsRush

Новина українською

В Майами прошла первая тренировка Гран-при Майами Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот "Мерседеса" Джордж Расселл. Второй результат у ещё одного гонщика немецкой команды Льюиса Хэмилтона, а замкнул тройку лучших пилот "Феррари" Шарль Леклер.

Действующий чемпион и лидер общего зачёта Макс Ферстаппен показал четвёртый результат.

Формула-1. Гран-при Майами. Первая тренировка:

1.Джордж Расселл "Мерседес" 1:30.125

2.Льюис Хэмилтон "Мерседес" +0.212

3.Шарль Леклер "Феррари" +0.324

4.Макс Ферстаппен "Ред Булл" +0.424

5.Карлос Сайнс "Феррари" +0.599

6.Пьер Гасли "Альпин" +0.979

7.Фернандо Алонсо "Астон Мартин" +1.106

8.Лэнс Стролл "Астон Мартин" +1.212

9.Нико Хюлькенберг "Хаас" +1.267

10.Эстебан Окон "Альпин" +1.417

11.Серхио Перес "Ред Булл" +1.441

12.Оскар Пиастри "Макларен" +1.685

13.Кевин Магнуссен "Хаас" +1.728

14.Валттери Боттас "Альфа Ромео" +1.777

15.Александер Албон "Уильямс" +1.778

16.Ландо Норрис "Макларен" +1.872

17.Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео" +2.009

18.Юки Цунода "Альфа Таури" +2.044

19.Логан Сарджент "Уильямс" +2.494

20.Ник де Врис "Альфа Таури" +4.512

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В статье: Джордж Расселл
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