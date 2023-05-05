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Рассел показал лучший результат по итога первой тренировки Гран-при Майами
На втором месте Хэмилтон
Фото: The SportsRush
В Майами прошла первая тренировка Гран-при Майами Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот "Мерседеса" Джордж Расселл. Второй результат у ещё одного гонщика немецкой команды Льюиса Хэмилтона, а замкнул тройку лучших пилот "Феррари" Шарль Леклер.
Действующий чемпион и лидер общего зачёта Макс Ферстаппен показал четвёртый результат.
Формула-1. Гран-при Майами. Первая тренировка:
1.Джордж Расселл "Мерседес" 1:30.125
2.Льюис Хэмилтон "Мерседес" +0.212
3.Шарль Леклер "Феррари" +0.324
4.Макс Ферстаппен "Ред Булл" +0.424
5.Карлос Сайнс "Феррари" +0.599
6.Пьер Гасли "Альпин" +0.979
7.Фернандо Алонсо "Астон Мартин" +1.106
8.Лэнс Стролл "Астон Мартин" +1.212
9.Нико Хюлькенберг "Хаас" +1.267
10.Эстебан Окон "Альпин" +1.417
11.Серхио Перес "Ред Булл" +1.441
12.Оскар Пиастри "Макларен" +1.685
13.Кевин Магнуссен "Хаас" +1.728
14.Валттери Боттас "Альфа Ромео" +1.777
15.Александер Албон "Уильямс" +1.778
16.Ландо Норрис "Макларен" +1.872
17.Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео" +2.009
18.Юки Цунода "Альфа Таури" +2.044
19.Логан Сарджент "Уильямс" +2.494
20.Ник де Врис "Альфа Таури" +4.512
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