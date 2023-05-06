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Формула-1. Ферстаппен победил во второй Практике Гран-при Майами

Автоспорт
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Результаты Практики 2

Формула-1. Ферстаппен победил во второй Практике Гран-при Майами

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 6 мая состоялась вторая Практика очередного этапа Формулы-1 сезона 2023 Гран-при Майами.

Победу в заезде одержал пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у представителя "Феррари" Карлоса Сайнса (+0,385), а ТОП-3 замкнул его партнер по команде Шарль Леклер (+0,468).

Результаты Практики 2 (источник - flashscore.ua):

Формула-1. Ферстаппен победил во второй Практике Гран-при Майами - изображение 1

Напомним, что третья Практика состоится сегодня, 6 мая, начало заезда в 19:30 по киевскому времени.

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Майами
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