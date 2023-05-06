Формула-1. Ферстаппен победил во второй Практике Гран-при Майами

Сегодня, 6 мая состоялась вторая Практика очередного этапа Формулы-1 сезона 2023 Гран-при Майами.

Победу в заезде одержал пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у представителя "Феррари" Карлоса Сайнса (+0,385), а ТОП-3 замкнул его партнер по команде Шарль Леклер (+0,468).

Результаты Практики 2 (источник - flashscore.ua):

Напомним, что третья Практика состоится сегодня, 6 мая, начало заезда в 19:30 по киевскому времени.