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Формула-1. Ферстаппен победил во второй Практике Гран-при Майами
Результаты Практики 2
Фото: Getty Images
Сегодня, 6 мая состоялась вторая Практика очередного этапа Формулы-1 сезона 2023 Гран-при Майами.
Победу в заезде одержал пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у представителя "Феррари" Карлоса Сайнса (+0,385), а ТОП-3 замкнул его партнер по команде Шарль Леклер (+0,468).
Результаты Практики 2 (источник - flashscore.ua):
Напомним, что третья Практика состоится сегодня, 6 мая, начало заезда в 19:30 по киевскому времени.
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