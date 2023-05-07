Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Перес выиграл поул в квалификации гран-при Майами-2023
Квалификация была неожиданной
Фото: formula1.com
В Майами состоялась квалификация "Формулы-1" в рамках сезона-2023 - Гран-при Майами.
Поул выиграл пилот Ред Булла Серхио Перес, из-за аварии пилота "Феррари" Шарля Леклера. Последний въехал в барьеры, чем вызвал красные флаги.
Второе место занял Фернандо Алонсо ("Астон Мартин"), третье - Карлос Сайнс ("Феррари")
Макс Ферстаппен ("Ред Булл") занял 9-е место.
Неудачно в этой квалификации себя показал Льюис Хэмилтон, который завершил квалификацию на 13 месте.
Гран-при Майами, квалификация
Майами, США
6 мая 2023 года
Популярное сейчас
- Александрия - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7 мая 2023
- Черноморец – Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ 07.05.2023
- Кубок едет в Мадрид. Реал - Осасуна 2:1. Видео голов и обзор матча
- Формула-1: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция гонки гран-при Майами
- Фанаты Челси завидуют Жоау Фелишу после откровенных фото его девушки в соцсетях. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО