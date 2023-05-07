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Перес выиграл поул в квалификации гран-при Майами-2023

Автоспорт
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Квалификация была неожиданной

Перес выиграл поул в квалификации гран-при Майами-2023

Фото: formula1.com

Новина українською

В Майами состоялась квалификация "Формулы-1" в рамках сезона-2023 - Гран-при Майами.

Поул выиграл пилот Ред Булла Серхио Перес, из-за аварии пилота "Феррари" Шарля Леклера. Последний въехал в барьеры, чем вызвал красные флаги.

Второе место занял Фернандо Алонсо ("Астон Мартин"), третье - Карлос Сайнс ("Феррари")

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") занял 9-е место.

Неудачно в этой квалификации себя показал Льюис Хэмилтон, который завершил квалификацию на 13 месте.

Гран-при Майами, квалификация
Майами, США
6 мая 2023 года


Перес выиграл поул в квалификации гран-при Майами-2023 - изображение 1

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В статье: формула-1 Гран-при Майами
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