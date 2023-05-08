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Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Майами
Вторым стал его напарник
Фото: Sporting News
На Международном автодроме Майами завершилась основная гонка Гран-при Формулы-1.
Победу по её итогам одержал мексиканский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Второе место занял его напарник по команде Серхио Перес. Тройку сильнейших замкнул гонщик "Астон Мартин" Фернандо Алонсо.
Гран-при Майами. Гонка:
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 57 кругов.
2. Серхио Перес ("Ред Булл") +5.384
3. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +26.305
4. Джордж Расселл ("Мерседес") +33.229
5. Карлос Сайнс ("Феррари") +42.511
6. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +51.249
7. Шарль Леклер ("Феррари") +52.998
8. Пьер Гасли ("Альпин") +55.670
9. Эстебан Окон ("Альпин") +58.123
10 Кевин Магнуссен ("Хаас") +1:02.945
11. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1:04.309
12. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1:04.754
13. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1:11.637
14. Александер Албон ("Уильямс") +1:12.861
15. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1:14.950
16. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +1:18.440
17. Ландо Норрис ("Макларен") +1:27.717
18. Ник де Врис ("Альфа Таури") +1:28.949
19. Оскар Пиастри ("Макларен") +1 круг
20. Логан Сарджент ("Уильямс") +1 круг
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