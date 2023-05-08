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Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Майами

Автоспорт
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Вторым стал его напарник

Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Майами

Фото: Sporting News

Новина українською

На Международном автодроме Майами завершилась основная гонка Гран-при Формулы-1.

Победу по её итогам одержал мексиканский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Второе место занял его напарник по команде Серхио Перес. Тройку сильнейших замкнул гонщик "Астон Мартин" Фернандо Алонсо.

Гран-при Майами. Гонка:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 57 кругов.

2. Серхио Перес ("Ред Булл") +5.384

3. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +26.305

4. Джордж Расселл ("Мерседес") +33.229

5. Карлос Сайнс ("Феррари") +42.511

6. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +51.249

7. Шарль Леклер ("Феррари") +52.998

8. Пьер Гасли ("Альпин") +55.670

9. Эстебан Окон ("Альпин") +58.123

10 Кевин Магнуссен ("Хаас") +1:02.945

11. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1:04.309

12. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1:04.754

13. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1:11.637

14. Александер Албон ("Уильямс") +1:12.861

15. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1:14.950

16. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +1:18.440

17. Ландо Норрис ("Макларен") +1:27.717

18. Ник де Врис ("Альфа Таури") +1:28.949

19. Оскар Пиастри ("Макларен") +1 круг

20. Логан Сарджент ("Уильямс") +1 круг

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В статье: Макс Ферстаппен
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