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Шарль Леклер: Когда дело доходит до дня гонки, то у нас сумасшедшие проблемы
Пилот Феррари рассказал о слабых сторонах болида
Фото: Planet F1
Гонщик "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал седьмой результат в гонке Гран-при Майами Формулы-1, рассказав про основные проблемы своей машины.
"Мы конкурентоспособны в квалификации, но когда дело доходит до дня гонки, то у нас сумасшедшие проблемы. Нам нужно много работать. У нас уже некоторое время сложности в гонках. "Мерседес" быстр, "Астон" быстр, да и "Альпин" смотрится неплохо.
У нашей машины очень узкое рабочее окно. Стоит немного из него выйти – и последствия огромные. Всё меняется от поворота к повороту. У тебя может быть огромная недостаточная поворачиваемость, которая перейдёт в следующем повороте в огромную избыточную. Это неидеально, если хочешь иметь уверенность в машине. В настоящий момент нам не хватает стабильности", — приводит слова Леклера GPBlog.
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