Шарль Леклер: Когда дело доходит до дня гонки, то у нас сумасшедшие проблемы

Гонщик "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал седьмой результат в гонке Гран-при Майами Формулы-1, рассказав про основные проблемы своей машины.

"Мы конкурентоспособны в квалификации, но когда дело доходит до дня гонки, то у нас сумасшедшие проблемы. Нам нужно много работать. У нас уже некоторое время сложности в гонках. "Мерседес" быстр, "Астон" быстр, да и "Альпин" смотрится неплохо.

У нашей машины очень узкое рабочее окно. Стоит немного из него выйти – и последствия огромные. Всё меняется от поворота к повороту. У тебя может быть огромная недостаточная поворачиваемость, которая перейдёт в следующем повороте в огромную избыточную. Это неидеально, если хочешь иметь уверенность в машине. В настоящий момент нам не хватает стабильности", — приводит слова Леклера GPBlog.