Илон Маск посетил Гран-при Майами

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем прокомментировал присутствие всемирно известного американского предпринимателя Илона Маска на этапе Формулы-1, прошедшем на минувших выходных в Майами (США).

"Было приятно встретиться с Илоном Маском на Гран-при Майами и обсудить наши совместные усилия по борьбе с абьюзом в интернете", – написал бен Сулайем в социальных сетях.

Гран-при Майами. Гонка:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 57 кругов.

2. Серхио Перес ("Ред Булл") +5.384.

3. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +26.305.

4. Джордж Расселл ("Мерседес") +33.229.

5. Карлос Сайнс ("Феррари") +42.511.

6. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +51.249.

7. Шарль Леклер ("Феррари") +52.998.

8. Пьер Гасли ("Альпин") +55.670.

9. Эстебан Окон ("Альпин") +58.123.

10. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1:02.945.