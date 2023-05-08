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Илон Маск посетил Гран-при Майами
Стороны обсудили возможное сотрудничество
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем прокомментировал присутствие всемирно известного американского предпринимателя Илона Маска на этапе Формулы-1, прошедшем на минувших выходных в Майами (США).
"Было приятно встретиться с Илоном Маском на Гран-при Майами и обсудить наши совместные усилия по борьбе с абьюзом в интернете", – написал бен Сулайем в социальных сетях.
Гран-при Майами. Гонка:
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 57 кругов.
2. Серхио Перес ("Ред Булл") +5.384.
3. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +26.305.
4. Джордж Расселл ("Мерседес") +33.229.
5. Карлос Сайнс ("Феррари") +42.511.
6. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +51.249.
7. Шарль Леклер ("Феррари") +52.998.
8. Пьер Гасли ("Альпин") +55.670.
9. Эстебан Окон ("Альпин") +58.123.
10. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1:02.945.
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