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Ральф Шумахер назвал главные проблемы Феррари

Автоспорт
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Экс-пилот назвал все недостатки

Ральф Шумахер назвал главные проблемы Феррари

Фото: Твіттер Феррарі

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Бывший немецкий пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер высказал мнение, что оба пилота "Феррари" Шарль Леклер и Карлос Сайнс в настоящий момент не очень хорошо справляются со своей работой в команде.

"Я вижу самую большую проблему в пилотах. На мой взгляд, в их действиях просто нет достаточной стабильности. Своими ошибками Леклер показывает, что ему либо не хватает зрелости, либо, возможно, он просто недостаточно хорош, чтобы стать чемпионом Формулы-1 в составе "Феррари". А Сайнс в один из уикендов отстал от Леклера на восемь десятых. Честно говоря, команда "Феррари" в настоящий момент справляется с работой лучше, чем оба пилота", — приводит слова Шумахера GrandPX.news.

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