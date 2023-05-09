Мерседес пытался переманить одного из лучших специалистов Ред Булл

"Мерседес" пытался переманить технического директора "Ред Булл" Эдриана Ньюи незадолго до того, как он подписал новый контракт с австрийским гоночным коллективом, сообщает F1-Insider.

По информации источника, с Ньюи связывалась бывшая сотрудница "Ред Булл", которая сейчас работает одной из ассистенток руководителя "Мерседеса" Тото Вольфа. Однако Ньюи отклонил предложенную сделку и подписал новый многолетний контракт с "Ред Булл".

Ранее информацию о подписании нового соглашения подтвердил спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко.