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Мерседес пытался переманить одного из лучших специалистов Ред Булл
Но он подписал новый контракт с "быками"
Фото: Motorsport.com
"Мерседес" пытался переманить технического директора "Ред Булл" Эдриана Ньюи незадолго до того, как он подписал новый контракт с австрийским гоночным коллективом, сообщает F1-Insider.
По информации источника, с Ньюи связывалась бывшая сотрудница "Ред Булл", которая сейчас работает одной из ассистенток руководителя "Мерседеса" Тото Вольфа. Однако Ньюи отклонил предложенную сделку и подписал новый многолетний контракт с "Ред Булл".
Ранее информацию о подписании нового соглашения подтвердил спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко.
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