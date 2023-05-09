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Сын основателя Ред Булл стал самым богатым гражданином Австрии

Автоспорт
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Он получил хорошее наследство от отца

Сын основателя Ред Булл стал самым богатым гражданином Австрии

Новина українською

30-летний Марк Матешиц, сын основателя компании "Ред Булл" Дитриха Матешица, который умер в октябре прошлого года, стал самым богатым гражданином Австрии. Об этом сообщает телеграм-канал BILD.

После смерти Дитриха Матешица суд Зальцбурга признал Марка Матешица единственным наследником в соответствии с завещанием отца. Он унаследовал всё его состояние — около € 26 млрд. Это 49% в компании "Ред Булл", недвижимость по всему миру и несколько спортивных клубов.

Напомним, после пяти стартовых этапов Формулы-1 "Ред Булл" занимает первое место в кубке конструкторов с 224 очками.

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В статье: Red Bull
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