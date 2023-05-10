Астон Мартин может подписать соглашение с Хондой

Японский производитель двигателей "Хонда" в скором времени должен начать сотрудничество с "Астон Мартин" для совместного проекта с сезона Формулы-1 в 2026 году. Об этом сообщает The Race.

В конце прошлого года "Хонда" проявила свой интерес к новым правилам в ФИА и получила предложения от нескольких команд о сотрудничестве.

Напомним, в начале февраля этого года Международная автомобильная федерация (ФИА) подтвердила заявки от шести автопроизводителей.