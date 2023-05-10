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Фернандо Алонсо может установить рекорд в Формуле-1

Автоспорт
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Пилот давно не побеждал

Фернандо Алонсо может установить рекорд в Формуле-1

Новина українською

Испанский пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо может установить уникальное достижение в Формуле-1. Для этого ему нужно одержать победу на Гран-при.

В случае успеха он побьёт рекорд серии по перерыву между двумя победами. Сейчас этот рекорд принадлежит итальянцу Риккардо Патрезе. Между двумя его победами прошло шесть лет и 210 дней (Гран-при Южной Африки 1983 года и Гран-при Сан-Марино 1990 года). Фернандо в последний раз побеждал десять лет назад – в 2013 году на Гран-при Испании.

В настоящий момент Алонсо занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 75 очков. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Эмилии-Романьи, состоится с 19 по 21 мая.

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В статье: Фернандо Алонсо Астон Мартин
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