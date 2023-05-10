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Трасса в Шанхае прошла аккредитацию и вернется в календарь Формулу-1

Автоспорт
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Она получила трехлетнюю лицензию

Трасса в Шанхае прошла аккредитацию и вернется в календарь Формулу-1

фото - F1

Новина українською

Международная автомобильная федерация (ФИА) провела аккредитацию трассы Международного автодрома Шанхая (Китай).

По информации Motorsport, трасса получила трёхлетнюю лицензию на организацию Гран-при Формулы-1, проводившегося на ней с 2004 по 2019 год, а после приостановленного из-за пандемии коронавируса.

В преддверии нынешнего сезона ожидалось, что Гран-при Китая вернётся в календарь, однако по причине локдауна некоторых регионов страны это решение было отложено.

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В статье: ФИА
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