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Трасса в Шанхае прошла аккредитацию и вернется в календарь Формулу-1
Она получила трехлетнюю лицензию
фото - F1
Международная автомобильная федерация (ФИА) провела аккредитацию трассы Международного автодрома Шанхая (Китай).
По информации Motorsport, трасса получила трёхлетнюю лицензию на организацию Гран-при Формулы-1, проводившегося на ней с 2004 по 2019 год, а после приостановленного из-за пандемии коронавируса.
В преддверии нынешнего сезона ожидалось, что Гран-при Китая вернётся в календарь, однако по причине локдауна некоторых регионов страны это решение было отложено.
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