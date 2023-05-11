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Глава IndyCar высказался о нарушении Формулой-1 авторских прав

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Марк Майлз критически высказался

Глава IndyCar высказался о нарушении Формулой-1 авторских прав

фото - F1

Новина українською

Глава IndyCar Марк Майлз критически высказался по поводу слов рэпера LL Cool J, проводившего представление пилотов на Гран-при Майами.

"Я слышал эти слова. И моя реакция была такой: "Держу пари, что вы, фанаты гонок, знаете, что это полная чушь. Величайшее зрелище в гонках состоится у нас в мае". Не ожидаю, что такая же ситуация будет продолжаться. Мы уже поговорили с Формулой-1 после инцидента с рекламой на Гран-при Лас-Вегаса. Вопрос тогда был улажен быстро, поэтому сейчас я был удивлён. Но я не думаю, что это было сказано по просьбе сверху", — приводит слова Майлза Indianapolis Star.

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