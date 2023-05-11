Опубликована возможная схема новой трассы Гран-при Испании

Аргентинский обозреватель Формулы-1 Адриан Пуенте опубликовал в социальных сетях схему возможной основной трассы Формулы-1 в Мадриде (Испания) начиная с 2027 года.

"Переговоры о проведении Гран-при в Мадриде идут хорошо. Этап Формулы-1 – одно из величайших спортивных событий, которые существуют, и города соревнуются между собой в умении привлекать масштабные ивенты", – приводит слова Europa Press Madrid мэра Мадрида Хосе Луиса Мартинеса-Алмейда

В нынешнем сезоне Гран-при Испании пройдёт в Барселоне со 2 по 4 июня.