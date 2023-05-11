Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хэмилтон и Шакира были замечены вместе в Майами
Поки комментариев нет
Фото: dailymail.co.uk
Семикратный чемпион Формулы-1 пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон и певица Шакира второй раз за несколько дней были замечены вместе.
После Гран-при Майами их увидели на яхте в компании нескольких друзей. Ранее Хэмилтон и Шакира отдыхали в одном из ресторанов Майами.
Пока британский гонщик и певица никак не прокомментировали совместное времяпрепровождение.
Напомним, по итогам Гран-при Майами Хэмилтон показал шестой результат.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Зинченко и Салиба выбыли до конца сезона. У украинского защитника в июне матчи Лиги наций
- Логинов отыграл за две команды в матче Днепр-1 - Александрия: как это возможно
- Назван тренер, который заинтересовал Динамо - он досрочно привел европейский клуб в чемпионству
- Ферстаппен выиграл Гран-при Майами. Перес занял второе место
- Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО
- Красотка дня. Лучший друг Мудрика в Челси променял одну сногсшибательную красотку на другую. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн