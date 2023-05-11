Хэмилтон и Шакира были замечены вместе в Майами

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон и певица Шакира второй раз за несколько дней были замечены вместе.

После Гран-при Майами их увидели на яхте в компании нескольких друзей. Ранее Хэмилтон и Шакира отдыхали в одном из ресторанов Майами.

Пока британский гонщик и певица никак не прокомментировали совместное времяпрепровождение.

Напомним, по итогам Гран-при Майами Хэмилтон показал шестой результат.