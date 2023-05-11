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Хэмилтон и Шакира были замечены вместе в Майами

Автоспорт
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Хэмилтон и Шакира были замечены вместе в Майами

Фото: dailymail.co.uk

Новина українською

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон и певица Шакира второй раз за несколько дней были замечены вместе.

После Гран-при Майами их увидели на яхте в компании нескольких друзей. Ранее Хэмилтон и Шакира отдыхали в одном из ресторанов Майами.

Пока британский гонщик и певица никак не прокомментировали совместное времяпрепровождение.

Напомним, по итогам Гран-при Майами Хэмилтон показал шестой результат.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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