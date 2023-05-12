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Хельмут Марко рассказал о возможным увольнением Ника де Вриса из Альфа Таури
В ближайшее время изменений не будет
Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко рассказал о состоявшейся беседе с голландским пилотом дочерней команды "Альфа Таури" Ником де Врисом. По словам Марко, де Врис точно выступит в трёх ближайших Гран-при.
"В следующих трёх гонках ничего не случится. Мы поговорили с де Врисом, и он придерживается того же мнения, что и мы: ему нужно двигаться вперёд. Разрыв с товарищем по команде Юки Цунодой, который отлично справляется со своей задачей, слишком велик. Выражаясь футбольным языком, Ник получил жёлтую карточку, но пока не красную. Если он наберёт обороты, о замене никто говорить не будет", — приводит слова Марко издание F1-Insider.
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