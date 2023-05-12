  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Хельмут Марко рассказал о возможным увольнением Ника де Вриса из Альфа Таури
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хельмут Марко рассказал о возможным увольнением Ника де Вриса из Альфа Таури

Автоспорт
(1 голосов)

В ближайшее время изменений не будет

Хельмут Марко рассказал о возможным увольнением Ника де Вриса из Альфа Таури

Новина українською

Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко рассказал о состоявшейся беседе с голландским пилотом дочерней команды "Альфа Таури" Ником де Врисом. По словам Марко, де Врис точно выступит в трёх ближайших Гран-при.

"В следующих трёх гонках ничего не случится. Мы поговорили с де Врисом, и он придерживается того же мнения, что и мы: ему нужно двигаться вперёд. Разрыв с товарищем по команде Юки Цунодой, который отлично справляется со своей задачей, слишком велик. Выражаясь футбольным языком, Ник получил жёлтую карточку, но пока не красную. Если он наберёт обороты, о замене никто говорить не будет", — приводит слова Марко издание F1-Insider.

Читайте такжеДэвид Хэй: Я считаю, что со стороны Усика было слишком великодушно принять распределение 70 на 30
По теме
yellow-arrow
Хэмилтон и Шакира были замечены вместе в Майами
yellow-arrow
Опубликована возможная схема новой трассы Гран-при Испании
yellow-arrow
Глава IndyCar высказался о нарушении Формулой-1 авторских прав
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Red Bull Хельмут Марко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде