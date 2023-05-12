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Тото Вольфф пытается убедить Уильямс задействовать Шумахера

Автоспорт
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Руководитель Мерседеса поддерживает Мика

Тото Вольфф пытается убедить Уильямс задействовать Шумахера

Новина українською

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф пытается убедить босса команды "Уильямс" Джеймса Ваулза дать шанс попробовать свои силы немецкому пилоту Мику Шумахеру. Об этом пишет F1-Insider. Сейчас Мик является резервистом "Мерседеса".

Сообщается, что в "Уильямсе" сейчас недовольны выступлением американского гонщика Логана Сарджента.

Напомним, Ваулз на протяжении нескольких лет занимал должность главного стратега "Мерседеса" и потому хорошо знаком с Вольфом.

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В статье: Тото Вольфф
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