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Астон Мартин сравнялся с Ред Булл по эффективности DRS

Автоспорт
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Астон Мартин сравнялся с Ред Булл по эффективности DRS

Фото: Aston Martin

Новина українською

Британская команда Формулы-1 "Астон Мартин" на Гран-при Майами показала высокий уровень эффективности DRS. Об этом пишет Formu1a.uno.

По данным источника, эффективность системы DRS "Астон Мартин" в Майами составила 11,3%, а эффективность DRS австрийской команды "Ред Булл" была на уровне 11,42%. Сообщается, что при выборе конфигурации "Астон Мартин" стремился найти компромисс, который уравновесил бы темп авто при прохождении поворотов и на прямых.

Ранее сообщалось, что японский производитель двигателей "Хонда" в скором времени должен начать сотрудничество с "Астон Мартин".

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В статье: Астон Мартин
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