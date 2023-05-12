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В боях под Бахмутом погиб именитый украинский хоккеист Александр Хмиль

Автоспорт
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Он с первых дней стал на защиту Украины

В боях под Бахмутом погиб именитый украинский хоккеист Александр Хмиль

Фото: ФХУ

Новина українською

В боях под Бахмутом Донецкой области погиб 42-летний Александр Хмиль.

После завершения карьеры игрока Александр продолжал выступать на любительском уровне, а также работал главным тренером в киевском "Рапиде" (2015-2016), броварских "Волках" (2017/2018) и женской "Украиночке" (2019-2020).

На войне Александр Хмиль – с первых дней полномасштабного вторжения русских окупантов. Сначала он защищал столицу в отряде киевской территориальной обороны, а затем в статусе военнослужащего Вооруженных сил Украины выполнял боевые задания в горячих точках в других регионах нашего государства.

Выражаем соболезнования родным и близким Александра Хмиля. Вечная слава Герою.

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Источник:
ФХУ

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