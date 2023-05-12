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Пятикратный чемпион MotoGP дважды упал на тренировках после возвращения

Автоспорт
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Испанский гонщик показывает далеко не лучшие навыки вождения

Пятикратный чемпион MotoGP дважды упал на тренировках после возвращения

Новина українською

Испанский мотогонщик Марк Маркес, который из-за травмы, полученной во время падения на первом этапе сезона MotoGP, пропустил три гонки, дважды упал на тренировках перед Гран-при Франции.

Первый инцидент произошёл в первой тренировке — экс-чемпион ошибся в одном из поворотов, упал с мотоцикла и вылетел в гравий. Во второй сессии свободных заездов Маркес вновь упал — на этот раз в девятом повороте, повредив свой мотоцикл. Отметим, что в обоих случаях гонщик смог самостоятельно встать на ноги.

Последние три года Маркес регулярно пропускает соревнования из-за травм.

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В статье: Марк Маркес
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