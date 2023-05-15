В Феррари назвали причину низкого гоночного темпа

Гоночный инженер "Феррари" Джок Клиа заявил, что команде удалось установить причину низкого гоночного темпа и повышенного износа шин, чем на протяжении всего сезона были недовольны пилоты Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

"Мы в точности определили, в чём заключаются проблемы, и их нужно оценить количественно. Можно сказать, что мы уловили определённые различия. Вероятно, мы пока не понимаем, как они проявляются, но это то, с чем мы сейчас разбираемся и пытаемся понять, на что сместить фокус, чтобы вернуть гоночный темп.

Должны ли мы делать шаг назад в квалификации? Зачастую гонка определяется в квалификации, так что мы не можем упускать её из виду, но, очевидно, важно понять, как поднять гоночный темп, в котором "Ред Булл" крайне хороши, особенно на прямых и с DRS", – приводит слова Клиа издание Autosport.