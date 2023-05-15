Себастьян Феттель может вернуться в Формулу-1

Генеральный директор "Заубера" Андреас Зайдль намерен пригласить немца Себастьяна Феттеля в "Ауди", которая в 2026 году будет выступать в Формуле-1. Об этом пишет Formula Passion со ссылкой на Blick.

Сообщается также, что, если вариант с Феттелем не сработает, "Ауди" может постараться заключить соглашение с испанским гонщиком "Феррари" Карлосом Сайнсом.

Напомним, в конце октября прошлого года в "Ауди" анонсировали начало сотрудничества с "Заубером", который выступает в Формуле-1 под брендом "Альфа Ромео".