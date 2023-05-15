Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Себастьян Феттель может вернуться в Формулу-1
Он может стать основным пилотом в одной из новосозданных команд
Фото: Planet F1
Генеральный директор "Заубера" Андреас Зайдль намерен пригласить немца Себастьяна Феттеля в "Ауди", которая в 2026 году будет выступать в Формуле-1. Об этом пишет Formula Passion со ссылкой на Blick.
Сообщается также, что, если вариант с Феттелем не сработает, "Ауди" может постараться заключить соглашение с испанским гонщиком "Феррари" Карлосом Сайнсом.
Напомним, в конце октября прошлого года в "Ауди" анонсировали начало сотрудничества с "Заубером", который выступает в Формуле-1 под брендом "Альфа Ромео".
Популярное сейчас
- Палкин: У Шахтера нет денег. Нет доходов с Украины. Ноль
- Тиктокер слил в соцсеть видео движения военной колонны ВСУ: ему грозит до 8 лет тюрьмы. ФОТО
- Довбик забил 23-й гол в текущем чемпионате. До рекорда Мхитаряна еще два мяча
- В боях под Бахмутом погиб именитый украинский хоккеист Александр Хмиль
- Красотка дня. Обворожительная жена героя чемпионата мира из Севильи. ФОТО
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО