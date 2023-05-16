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В Имоле эвакуируют персонал из-за угрозы затопления

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Гран-при находится под угрозой отмены

В Имоле эвакуируют персонал из-за угрозы затопления

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Известный журналист Формулы-1 Альберт Фабрега сообщил, что с автодрома в Имоле, где пройдет очередной этап чемпионата мира — Гран-при Эмилии-Романьи, эвакуируют весь персонал из-за сильного дождя и угрозы затопления.

На Эмилию-Романью надвигается сильный шторм и в этой зоне ожидаются сильные ливни. Осадки будут продолжаться. Вероятно, дожди продолжатся и во время Гран-при.

Этап в Эмилии-Романье состоится с 19 по 21 мая.

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