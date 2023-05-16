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В Имоле эвакуируют персонал из-за угрозы затопления
Гран-при находится под угрозой отмены
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известный журналист Формулы-1 Альберт Фабрега сообщил, что с автодрома в Имоле, где пройдет очередной этап чемпионата мира — Гран-при Эмилии-Романьи, эвакуируют весь персонал из-за сильного дождя и угрозы затопления.
На Эмилию-Романью надвигается сильный шторм и в этой зоне ожидаются сильные ливни. Осадки будут продолжаться. Вероятно, дожди продолжатся и во время Гран-при.
Этап в Эмилии-Романье состоится с 19 по 21 мая.
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