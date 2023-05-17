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Хэмилтон прокомментировал отмену Гран-при Эмилии-Романьи

Автоспорт
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Этап отменен из-за наводнения

Хэмилтон прокомментировал отмену Гран-при Эмилии-Романьи

Фото: F1

Новина українською

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон прокомментировал отмену Гран-при Эмилии-Романьи, который был запланирован на период с 19 по 21 мая. Этап в Имоле отменили из-за наводнения.

"Надеюсь, все жители Эмилии-Романьи в безопасности и могут заботиться друг о друге. Сейчас мои мысли с теми, кто пострадал в результате этой трагедии. Не могу не отметить замечательную работу служб экстренной помощи, которые продолжают выполнять работы на местах.

Мы все понимаем, что безопасность превыше всего. Не могу дождаться, когда увижу вас всех на следующей гонке", — написал Хэмилтон на своей официальной странице в социальных сетях.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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