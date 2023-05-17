  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Появились первые фотографии затопленного автодрома в Эмилии-Романье
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Появились первые фотографии затопленного автодрома в Эмилии-Романье

Автоспорт
(1 голосов)

Проведение этапа просто невозможно

Появились первые фотографии затопленного автодрома в Эмилии-Романье

Фото: Twitter

Новина українською

Команда Асон Мартин опубликовала новый пост в социальных сетях, показав, в каком состоянии сейчас находится автодром в Эмилии-Романье, где в ближайшие выходные должен состояться очередной этап чемпионата.

Читайте такжеЭтап Гран-при Формулы-1 в Имоле отменён

По теме
yellow-arrow
Хэмилтон прокомментировал отмену Гран-при Эмилии-Романьи
yellow-arrow
Этап Гран-при Формулы-1 в Имоле отменён
yellow-arrow
В Имоле эвакуируют персонал из-за угрозы затопления
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье:
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде