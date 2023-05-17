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Появились первые фотографии затопленного автодрома в Эмилии-Романье
Проведение этапа просто невозможно
Фото: Twitter
Команда Асон Мартин опубликовала новый пост в социальных сетях, показав, в каком состоянии сейчас находится автодром в Эмилии-Романье, где в ближайшие выходные должен состояться очередной этап чемпионата.
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Imola update pic.twitter.com/Gdgdudpuxr— Aston Martin F1 updates (@startonpole) May 17, 2023
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