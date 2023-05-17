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Льюис Хэмилтон стал самым богатым гонщиком 2022 года
Гонщик заработал солидную сумму
Фото: Autoblog.nl
Издание Forbes опубликовало список спортсменов, получивших наибольший доход по итогам 2022 года.
Лидерами традиционно стали футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, заработавшие $ 136 млн и $ 130 млн соответственно.
Среди пилотов Формулы-1 первым стал (21-й в общей таблице) семикратный чемпион мира британский ветеран Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", заработавший суммарно $ 65 млн ($ 55 млн контракт + $ 10 млн сторонние доходы) и Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Голландец получил по контракту $ 60 млн, а его сторонние доходы составили $ 4 млн.
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