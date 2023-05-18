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Феррари пожертвует 1 миллион евро сообществам, пострадавшим от наводнения в Имоле

Автоспорт
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Гонка в этом году уже точно не состоится

Феррари пожертвует 1 миллион евро сообществам, пострадавшим от наводнения в Имоле

Новина українською

Итальянская команда "Феррари" пожертвует € 1 млн сообществам, пострадавшим от наводнения в Имоле. Об этом пишет журналист Джулиано Дукьеза в социальных сетях.

Этап в Имоле должен был состояться с 19 по 21 мая, но паддоки трассы частично затопило из-за сильных ливней. Позже появлялась информация о том, что этап может в итоге пройти с 4 по 6 августа.

Однако президент Автомобильного клуба Италии Стикки Даммани сообщил, что на 99% гонка в Эмилии-Романье в этом году не состоится.

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В статье: Ferrari
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