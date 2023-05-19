Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ферстаппен организует виртуальный Гран-при Эмилии-Романьи
Пилот старается поддержать болельщиков и организаторов соревнований
Фото: Getty Images
Пилот австрийской команды Формулы-1 "Ред Булл» Макс Ферстаппен вместе со своей киберспортивной командой Redline принял решение устроить онлайн соревнования вместо отменённого из-за наводнения Гран-при Эмилии-Романьи. Об этом информирует пресс-служба Redline.
Мероприятие пройдёт 21 мая и начнётся в 16:30. Спортивное шоу будет называться Real Racers Never Quit. Гонка будет проводиться на виртуальной версии автодрома в Имоле.
Гран-при Эмилии-Романьи должен был состояться с 19 по 21 мая.
Популярное сейчас
- Урок футбола от Манчестер Сити, устаревший Реал, скучное дерби Милана, Довбик и Марсель
- Заочное соревнование Шахтера и Днепра-1, Ротань против Динамо. Расписание футбола на 19-21 мая
- Моуриньо в финале Лиги Европы, Ребров собирает штаб для работы в сборной. Главные новости за 18 мая
- Появились первые фотографии затопленного автодрома в Эмилии-Романье
- Когда-то девушка Де Брюйне изменила ему с Куртуа. Кевин мстит Тибо голами
- Красотка дня. Обворожительная жена героя чемпионата мира из Севильи. ФОТО