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Ферстаппен организует виртуальный Гран-при Эмилии-Романьи

Автоспорт
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Пилот старается поддержать болельщиков и организаторов соревнований

Ферстаппен организует виртуальный Гран-при Эмилии-Романьи

Фото: Getty Images

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Пилот австрийской команды Формулы-1 "Ред Булл» Макс Ферстаппен вместе со своей киберспортивной командой Redline принял решение устроить онлайн соревнования вместо отменённого из-за наводнения Гран-при Эмилии-Романьи. Об этом информирует пресс-служба Redline.

Мероприятие пройдёт 21 мая и начнётся в 16:30. Спортивное шоу будет называться Real Racers Never Quit. Гонка будет проводиться на виртуальной версии автодрома в Имоле.

Гран-при Эмилии-Романьи должен был состояться с 19 по 21 мая.

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В статье: Макс Ферстаппен
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