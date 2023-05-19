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Льюис Хэмилтон предлагает изменить регламент, чтобы избежать лидерства Ред Булл

Автоспорт
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Но лучше научиться делать болиды

Льюис Хэмилтон предлагает изменить регламент, чтобы избежать лидерства Ред Булл

Фото: ESPN

Новина українською

Семикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон предложил частично изменить правила для увеличения конкурентоспособности чемпионата.

"Очевидно, "Ред Булл" даже не выступает в полную силу. Им это просто не нужно: чем увереннее они будут лидировать, тем больше автоспортивная общественность захочет их попридержать.

На самом деле у них есть преимущество в среднем в 0,7 секунд за круг. "Ред Булл" действительно проделывает отличную работу.

Хорошо, что Формула-1 иногда меняет регламент, пробует что-то новое – нам нужно двигаться вперёд. Однако не совсем нормально, что мы видим такое отставание. Мне кажется, нам нужно подумать о том, как адаптировать правила, иначе мы будем наблюдать такую же картину до 2026-го года", – сказал Хэмилтон во время подкаста BBC Chequered Flag.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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