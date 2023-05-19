  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Леклер: Мы не сможем догнать Ред Булл
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леклер: Мы не сможем догнать Ред Булл

Автоспорт
(1 голосов)

Команде нужно хорошенько постараться, чтобы догнать австрийский колектив

Леклер: Мы не сможем догнать Ред Булл

Фото: Planet F1

Новина українською

Пилот "Феррари", монегаск Шарль Леклер высказался о причинах отставания от "Ред Булл".

"На самом деле наш болид показывает себя ровно так, как мы ожидали – в этом смысле всё идёт по плану. Нельзя сказать, что мы делаем что-то не так. К сожалению, сейчас "Ред Булл" немного ушёл вперёд, поэтому нам надо скорректировать цели.

Есть несколько вещей, которые мы планируем улучшить в будущем, и мы знаем, как это сделать. Это придаёт мне уверенности, а также объясняет, почему сейчас мы не показываем выдающийся темп.

Возможно, мы не сможем догнать "Ред Булл" в ближайшее время, но если говорить про долгосрочную перспективу, то я уверен, что мы вернёмся на лидирующие позиции.

Я не хочу называть временные рамки, но мы точно хорошо поработаем, чтобы сократить отставание настолько быстро, насколько это возможно", – приводит слова Леклера портал RacingNews365.

По теме
yellow-arrow
Льюис Хэмилтон предлагает изменить регламент, чтобы избежать лидерства Ред Булл
yellow-arrow
Ферстаппен организует виртуальный Гран-при Эмилии-Романьи
yellow-arrow
Феррари пожертвует 1 миллион евро сообществам, пострадавшим от наводнения в Имоле
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шарль Леклер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде