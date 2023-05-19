Леклер: Мы не сможем догнать Ред Булл

Пилот "Феррари", монегаск Шарль Леклер высказался о причинах отставания от "Ред Булл".

"На самом деле наш болид показывает себя ровно так, как мы ожидали – в этом смысле всё идёт по плану. Нельзя сказать, что мы делаем что-то не так. К сожалению, сейчас "Ред Булл" немного ушёл вперёд, поэтому нам надо скорректировать цели.

Есть несколько вещей, которые мы планируем улучшить в будущем, и мы знаем, как это сделать. Это придаёт мне уверенности, а также объясняет, почему сейчас мы не показываем выдающийся темп.

Возможно, мы не сможем догнать "Ред Булл" в ближайшее время, но если говорить про долгосрочную перспективу, то я уверен, что мы вернёмся на лидирующие позиции.

Я не хочу называть временные рамки, но мы точно хорошо поработаем, чтобы сократить отставание настолько быстро, насколько это возможно", – приводит слова Леклера портал RacingNews365.