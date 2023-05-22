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Феррари может может подписать контракт с Льюисом Хэмилтоном
Неожиданный поворот событий
Фото: Autoblog.nl
Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" может предложить британскому пилоту "Мерседеса" Льюису Хэмилтону внушительный контракт на сумму £ 40 млн (приблизительно $ 50 млн). Об этом пишет Daily Mail.
Нынешнее соглашение британца с немецким гоночным коллективом действует до конца 2023 года.
Сообщается, что если Хэмилтон подпишет контракт, то "Феррари" будет стремиться сохранить в команде Шарля Леклера, а не Карлоса Сайнса. Другим возможным вариантом называется сделка "Скудерии" с "Мерседесом", в результате которой Леклер отправится в немецкую команду, а Хэмилтон – в итальянскую. Издание также подчёркивает, что в переходе Льюиса заинтересован лично президент "Феррари" Джон Элканн.
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