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Тото Вольфф высказался о возможном переходе Хэмилтона в Феррари
Глава команды опроверг эти заявления
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф прокомментировал слухи, согласно которым пилот его команды Льюис Хэмилтон может продолжить карьеру в "Феррари" либо вовсе завершить выступления в автоспорте. Хэмилтону сейчас 38 лет.
Его нынешнее соглашение с "Мерседесом" действует до конца этого года. Стороны сейчас договариваются о возможном продлении контракта.
"Слухи о переходе Хэмилтона в "Феррари" или завершении его карьеры? Эти слухи появляются каждые два года, как только мы с ним начинаем обсуждение нового контракта. Всё это не соответствует действительности. Наши переговоры проходят в абсолютно нормальном ключе, без каких-либо временных ограничений", — приводит слова Вольфа издание oe24.at.
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