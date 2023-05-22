Тото Вольфф высказался о возможном переходе Хэмилтона в Феррари

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф прокомментировал слухи, согласно которым пилот его команды Льюис Хэмилтон может продолжить карьеру в "Феррари" либо вовсе завершить выступления в автоспорте. Хэмилтону сейчас 38 лет.

Его нынешнее соглашение с "Мерседесом" действует до конца этого года. Стороны сейчас договариваются о возможном продлении контракта.

"Слухи о переходе Хэмилтона в "Феррари" или завершении его карьеры? Эти слухи появляются каждые два года, как только мы с ним начинаем обсуждение нового контракта. Всё это не соответствует действительности. Наши переговоры проходят в абсолютно нормальном ключе, без каких-либо временных ограничений", — приводит слова Вольфа издание oe24.at.