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Астон Мартин в ближайшие дни объявит о переходе на моторы Хонды

Автоспорт
(1 голосов)

Команда попытается прибавить за счёт новых моторов

Астон Мартин в ближайшие дни объявит о переходе на моторы Хонды

Фото: Aston Martin

Новина українською

Британская команда Формулы-1 "Астон Мартин" и японский производитель двигателей "Хонда" договорились о начале сотрудничества. Оно должно начаться с 2026 года. Официальный анонс должен последовать завтра, 24 мая. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что соглашение британского гоночного коллектива с японскими мотористами будет рассчитано минимум до 2030 года.

Напомним, в начале февраля этого года Международная автомобильная федерация (ФИА) подтвердила заявки от шести автопроизводителей, которые будут поставлять двигатели в сезоне-2026 Формулы-1.

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В статье: формула-1 Астон Мартин
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