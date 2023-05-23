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Астон Мартин в ближайшие дни объявит о переходе на моторы Хонды
Команда попытается прибавить за счёт новых моторов
Фото: Aston Martin
Британская команда Формулы-1 "Астон Мартин" и японский производитель двигателей "Хонда" договорились о начале сотрудничества. Оно должно начаться с 2026 года. Официальный анонс должен последовать завтра, 24 мая. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.
Сообщается, что соглашение британского гоночного коллектива с японскими мотористами будет рассчитано минимум до 2030 года.
Напомним, в начале февраля этого года Международная автомобильная федерация (ФИА) подтвердила заявки от шести автопроизводителей, которые будут поставлять двигатели в сезоне-2026 Формулы-1.
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