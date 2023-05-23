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Феррари вела переговоры с Льюисом Хэмилтоном
Второй источник подтвердил данную информацию
Фото: Sky Sports
Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" вела диалог с британским пилотом "Мерседеса" Льюисом Хэмилтоном на фоне приостановки переговоров с Шарлем Леклером. Об этом пишет La Gazzeta dello Sport.
По данным источника, монегаск пока не ведёт переговоры о новом контракте на фоне слабых результатов "Феррари" на старте сезона-2023.
"Феррари" предлагала Хэмилтону зарплату в размере € 45 млн в год. Проблемой может стать то, что итальянская команда обычно по контракту контролирует имиджевые права, а в "Мерседесе" Хэмилтон обладает полной свободой.
Ранее в Daily Mail сообщали, что если Хэмилтон подпишет контракт, то "Феррари" будет стремиться сохранить в команде Шарля Леклера.
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