Феррари вела переговоры с Льюисом Хэмилтоном

Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" вела диалог с британским пилотом "Мерседеса" Льюисом Хэмилтоном на фоне приостановки переговоров с Шарлем Леклером. Об этом пишет La Gazzeta dello Sport.

По данным источника, монегаск пока не ведёт переговоры о новом контракте на фоне слабых результатов "Феррари" на старте сезона-2023.

"Феррари" предлагала Хэмилтону зарплату в размере € 45 млн в год. Проблемой может стать то, что итальянская команда обычно по контракту контролирует имиджевые права, а в "Мерседесе" Хэмилтон обладает полной свободой.

Ранее в Daily Mail сообщали, что если Хэмилтон подпишет контракт, то "Феррари" будет стремиться сохранить в команде Шарля Леклера.