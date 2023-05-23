Макларен представил специальную ливрею на Гран-при Монако

Команда Формулы-1 "Макларен" представила специальную ливрею "Тройная корона" перед этапом Гран-при Монако, который пройдёт в ближайший уикенд с 26 по 28 мая.

Ливрея отражает достижения "Макларена" в трёх престижных гонках в автоспорте: победа Джонни Резерфорда в "Инди-500" в 1974 году, победа Алена Проста в Гран-при Монако в 1984 году и победа экипажа Юрки Ярвилехто, Янника Дальмаса и Масанори Секии в "24 часа Ле-Мана" в 1995 году.

Задняя часть в расцветке машины, выигравшей "Инди-500", средняя - в цветах болида Алена Проста в 1984 году, передняя часть в расцветке машины, выигравшей "24 часа Ле-Мана".

"Макларен" после пяти этапов нынешнего сезона Формулы-1 располагается на пятом месте в Кубке конструкторов с 14 очками.