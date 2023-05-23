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Макларен представил специальную ливрею на Гран-при Монако

Автоспорт
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Ливрея называется "Тройная корона"

Макларен представил специальную ливрею на Гран-при Монако

Фото: Sky Sports

Новина українською

Команда Формулы-1 "Макларен" представила специальную ливрею "Тройная корона" перед этапом Гран-при Монако, который пройдёт в ближайший уикенд с 26 по 28 мая.

Ливрея отражает достижения "Макларена" в трёх престижных гонках в автоспорте: победа Джонни Резерфорда в "Инди-500" в 1974 году, победа Алена Проста в Гран-при Монако в 1984 году и победа экипажа Юрки Ярвилехто, Янника Дальмаса и Масанори Секии в "24 часа Ле-Мана" в 1995 году.

Макларен представил специальную ливрею на Гран-при Монако - изображение 1

Задняя часть в расцветке машины, выигравшей "Инди-500", средняя - в цветах болида Алена Проста в 1984 году, передняя часть в расцветке машины, выигравшей "24 часа Ле-Мана".

"Макларен" после пяти этапов нынешнего сезона Формулы-1 располагается на пятом месте в Кубке конструкторов с 14 очками.

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В статье: формула-1 Макларен
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