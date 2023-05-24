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Астон Мартин и Хонда объявили о сотрудничестве с 2026 года
Команда может улучшить результаты
фото - F1
Команда Формулы-1 "Астон Мартин" и японский автопроизводитель "Хонда" официально объявили о партнёрстве, которое начнётся с 2026 года. "Хонда" будет поставлять "Астон Мартин" силовые установки, построенные в соответствии с новым моторным регламентом чемпионата мира.
"Я бы хотел поприветствовать "Хондe" и Honda Racing Corporation (HRC). Мы разделяем общий драйв, решимость и амбиции преуспеть на трассе. "Хонда" — глобальный гигант, а её успехи в автогонках — давние и невероятно впечатляющие.
Я бы хотел поблагодарить мистера Мибе и мистера Ватанабе, а также всю команду HRC в момент, когда мы вступаем в это совместное будущее, начиная с 2026 года", — прокомментировал подписание соглашения владелец "Астон Мартин" Лоуренс Стролл.
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