Леклер: Нет сомнений, что Ред Булл окажутся впереди на Гран-при Монако

Пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер прокомментировал предстоящий Гран-при Монако. Напомним, он пройдёт с 26 по 28 мая.

"Мы не находимся в том же положении, если сравнивать с предыдущим годом. Машина менее конкурентоспособна. Посмотрим, как всё сложится, но, как и всегда, я отдам все силы.

По правде сказать, "Ред Булл" ощутимо сильнее на всех трассах, и, даже если мы всё сделаем идеально, у их пилота всегда есть возможность изменить ситуацию. Я надеюсь подойти к уикенду в хорошей форме и добиться успеха в квалификации. Нет сомнений, что в гонке "Ред Булл" окажутся впереди", – приводит слова Леклера издание GPToday.

Ранее Леклер отреагировал на слухи о желании Вольфа пригласить его в "Мерседес".