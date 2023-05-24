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Леклер: Нет сомнений, что Ред Булл окажутся впереди на Гран-при Монако
Пилот восхищается австрийской командой
Фото: F1
Пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер прокомментировал предстоящий Гран-при Монако. Напомним, он пройдёт с 26 по 28 мая.
"Мы не находимся в том же положении, если сравнивать с предыдущим годом. Машина менее конкурентоспособна. Посмотрим, как всё сложится, но, как и всегда, я отдам все силы.
По правде сказать, "Ред Булл" ощутимо сильнее на всех трассах, и, даже если мы всё сделаем идеально, у их пилота всегда есть возможность изменить ситуацию. Я надеюсь подойти к уикенду в хорошей форме и добиться успеха в квалификации. Нет сомнений, что в гонке "Ред Булл" окажутся впереди", – приводит слова Леклера издание GPToday.
Ранее Леклер отреагировал на слухи о желании Вольфа пригласить его в "Мерседес".
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