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Формула-1 введет ограничение скорости начиная с Гран-при Монако

Автоспорт
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Касаться это будет только двойных желтых флагов

Формула-1 введет ограничение скорости начиная с Гран-при Монако

фото - F1

Новина українською

Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила об изменении в спортивном регламенте Формулы-1, которое вступит в силу на Гран-при Монако.

Новое правило коснётся поведения пилотов во время двойного жёлтого флага, сообщающего о препятствии впереди и требующего снижения скорости, запрета на обгоны и готовности к остановке или изменению движения.

Во время режима действия виртуального сейфти-кара или выезда на трассу реальной машины безопасности на данном участке трассы будет действовать ограничение скорости, не зависящее от дельты по времени.

"Во время действия виртуальной машины безопасности пилот, заезжающий в зону двойного жёлтого флага, будет двигаться ниже нового скоростного предела, а его дельта по времени будет нулевой, после чего её значение появится снова", – приводит слова представителя ФИА издание RacingNews365.

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В статье: формула-1
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