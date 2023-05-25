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В Феррари опровергли слухи о переговорах с Хэмилтоном

Автоспорт
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По данным директора команды переговоры не велись

В Феррари опровергли слухи о переговорах с Хэмилтоном

Фото: F1

Новина українською

Директор команды "Феррари" Фредерик Вассёр опроверг слухи о том, что его команда обращалась к Льюису Хэмилтону по поводу контракта.

"Две недели назад журналисты отправили Сайнса в "Ауди", неделю назад вы отправили Леклера в "Мерседес". На этой стадии сезона всегда происходят какие-то слухи, но мы не присылали Хэмилтону никакого предложения и не вели с ним разговор на тему контракта.

Я думаю, что каждая команда на трассе хотела бы заполучить Хэмилтона, но, если я так сказал, не значит, что мы вели с ним переговоры", — приводит слова Вассёра Motorsport Week.

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