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В Феррари опровергли слухи о переговорах с Хэмилтоном
По данным директора команды переговоры не велись
Фото: F1
Директор команды "Феррари" Фредерик Вассёр опроверг слухи о том, что его команда обращалась к Льюису Хэмилтону по поводу контракта.
"Две недели назад журналисты отправили Сайнса в "Ауди", неделю назад вы отправили Леклера в "Мерседес". На этой стадии сезона всегда происходят какие-то слухи, но мы не присылали Хэмилтону никакого предложения и не вели с ним разговор на тему контракта.
Я думаю, что каждая команда на трассе хотела бы заполучить Хэмилтона, но, если я так сказал, не значит, что мы вели с ним переговоры", — приводит слова Вассёра Motorsport Week.
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