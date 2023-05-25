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Льюис Хэмилтон прокомментировал слухи о его переходе в Ferrari

Автоспорт
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Пилот опровергает эту информацию

Льюис Хэмилтон прокомментировал слухи о его переходе в Ferrari

Фото: ESPN

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Семикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон высказался о продолжении карьеры в Формуле-1.

"Естественно, что когда ты находишься на стадии переговоров о контракте, возникают различного рода спекуляции. В конечном счёте, пока вы не услышите что-то конкретное из моих уст, всё остаётся как есть.
Откуда возникли слухи про "Феррари"? Весьма вероятно, кому-то из журналистов стало скучно из-за отмены гонки в Имоле, и они решили про это написать.

Как я и говорил ранее, мои менеджеры сейчас активно ведут переговоры с Тото. Мы уже почти договорились о новом контракте.

На самом деле очень хорошо, что сейчас этим занимаются мои менеджеры, а не я. Когда мне приходилось самому вести переговоры, это было напряжённо и немного отвлекало, а сейчас я могу полностью сосредоточиться на гонках", – приводит слова Хэмилтона портал RaceFans.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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