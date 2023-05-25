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В Мерседесе показали фото обновленного болида Формулы-1
В команде немного поработали с болидом
Фото: Motorsport.com
В "Мерседесе" показали свежие фотографии обновлённого автомобиля команды. Снимками у себя в социальных сетях поделился журналист Кристиан Менат.
На фото хорошо видны обновлённые боковые понтоны болида. Кроме того, обновление включает в себя новое днище, и переднюю подвеску.
Напомним, немецкая команда подготовила новинки ещё к Гран-при Эмилии-Романьи, который был отменён из-за наводнения. В гоночном коллективе решили их не откладывать и привезли в Монако, где состоится следующий этап Формулы-1.
There you go! #F1 pic.twitter.com/eKiPM21ncD— Christian Menath (@MSM_Christian) May 25, 2023
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