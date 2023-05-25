В Мерседесе показали фото обновленного болида Формулы-1

В "Мерседесе" показали свежие фотографии обновлённого автомобиля команды. Снимками у себя в социальных сетях поделился журналист Кристиан Менат.

На фото хорошо видны обновлённые боковые понтоны болида. Кроме того, обновление включает в себя новое днище, и переднюю подвеску.

Напомним, немецкая команда подготовила новинки ещё к Гран-при Эмилии-Романьи, который был отменён из-за наводнения. В гоночном коллективе решили их не откладывать и привезли в Монако, где состоится следующий этап Формулы-1.