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Карлос Сайнс показал лучший результат по итогам первой практики Гран-при Монако
Алонсо показал неожиданный результат
На городской трассе Монте-Карло завершилась первая тренировка Гран-при Монако. Лучшее время по её итогам показал гонщик итальянской команды "Феррари" Карлос Сайнс. Второе место занял Фернандо Алонсо, представляющий "Астон Мартин", топ-3 замкнул Льюис Хэмилтон из "Мерседеса".
Пилот "Уильямса" Александер Албон врезался в отбойник в первом повороте уже в конце свободной сессии, разбив машину.
Формула-1. Гран-при Монако. Первая тренировка:
1. Карлос Сайнс ("Феррари") – 1.13,372.
2. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,338.
3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,663.
4. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,666.
5. Шарль Леклер ("Феррари") +0,721.
6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,872.
7. Ландо Норрис ("Макларен") +1,095.
8. Эстебан Окон ("Альпин") +1,213.
9. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,281.
10. Александер Албон ("Уильямс") +1,294.
11. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1,346.
12. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,353.
13. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1,448.
14. Пьер Гасли ("Альпин") +1,494.
15. Джордж Расселл ("Мерседес") +1,694.
16. Ник де Врис ("Альфа Таури") +1,711.
17. Оскар Пиастри ("Макларен") +1,820.
18. Логан Сарджент ("Уильямс") +2,185.
19. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +2,312.
20. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +2,413.
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