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Карлос Сайнс показал лучший результат по итогам первой практики Гран-при Монако

Автоспорт
(1 голосов)

Алонсо показал неожиданный результат

Карлос Сайнс показал лучший результат по итогам первой практики Гран-при Монако

Новина українською

На городской трассе Монте-Карло завершилась первая тренировка Гран-при Монако. Лучшее время по её итогам показал гонщик итальянской команды "Феррари" Карлос Сайнс. Второе место занял Фернандо Алонсо, представляющий "Астон Мартин", топ-3 замкнул Льюис Хэмилтон из "Мерседеса".

Пилот "Уильямса" Александер Албон врезался в отбойник в первом повороте уже в конце свободной сессии, разбив машину.

Формула-1. Гран-при Монако. Первая тренировка:

1. Карлос Сайнс ("Феррари") – 1.13,372.

2. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,338.

3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,663.

4. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,666.

5. Шарль Леклер ("Феррари") +0,721.

6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,872.

7. Ландо Норрис ("Макларен") +1,095.

8. Эстебан Окон ("Альпин") +1,213.

9. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,281.

10. Александер Албон ("Уильямс") +1,294.

11. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1,346.

12. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,353.

13. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1,448.

14. Пьер Гасли ("Альпин") +1,494.

15. Джордж Расселл ("Мерседес") +1,694.

16. Ник де Врис ("Альфа Таури") +1,711.

17. Оскар Пиастри ("Макларен") +1,820.

18. Логан Сарджент ("Уильямс") +2,185.

19. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +2,312.

20. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +2,413.

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В статье: Мерседес Фернандо Алонсо Карлос Сайнс
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