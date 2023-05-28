Ферстаппен выиграл Гран-при Монако 2023 года

Сегодня состоялась гонка Гран-при Монако 2023. Победу одержал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Напомним, что вчера он победил в квалификации и стартовал сегодня первым.

Действующий чемпион Формулы-1 выиграл четвертый старт в нынешнем сезоне.

Второе место занял гонщик "Астон Мартин" Фернандо Алонсо. Третьим стал Эстебан Окон из "Альпин".

Серхио Перес, пилот "Ред Булл", стартовал с 20-го места в гонке, из-за неудачной квалификации. Он смог подняться лишь на 16-ю позицию.