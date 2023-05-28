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Ферстаппен выиграл Гран-при Монако 2023 года
Первый в квалификации - первый в гонке
Фото: Getty Images
Сегодня состоялась гонка Гран-при Монако 2023. Победу одержал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Напомним, что вчера он
Действующий чемпион Формулы-1 выиграл четвертый старт в нынешнем сезоне.
Второе место занял гонщик "Астон Мартин" Фернандо Алонсо. Третьим стал Эстебан Окон из "Альпин".
Серхио Перес, пилот "Ред Булл", стартовал с 20-го места в гонке, из-за неудачной квалификации. Он смог подняться лишь на 16-ю позицию.
FINAL CLASSIFICATION (LAP 78/78)— Formula 1 (@F1) May 28, 2023
Superb driving (all weekend) from @Max33Verstappen ????#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/mP3k7SXUjE
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