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Ферстаппен выиграл Гран-при Монако 2023 года

Автоспорт
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Первый в квалификации - первый в гонке

Ферстаппен выиграл Гран-при Монако 2023 года

Фото: Getty Images

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Сегодня состоялась гонка Гран-при Монако 2023. Победу одержал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Напомним, что вчера он победил в квалификации и стартовал сегодня первым.

Действующий чемпион Формулы-1 выиграл четвертый старт в нынешнем сезоне.

Второе место занял гонщик "Астон Мартин" Фернандо Алонсо. Третьим стал Эстебан Окон из "Альпин".

Серхио Перес, пилот "Ред Булл", стартовал с 20-го места в гонке, из-за неудачной квалификации. Он смог подняться лишь на 16-ю позицию.

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В статье: Макс Ферстаппен Гран-при Монако
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