В Феррари рассказали об преимуществах обновленного болида

Обновления, которые подготовила "Феррари", сделают авто команды более сбалансированным и более эффективным при прохождении быстрых поворотов.

Кроме того, днище болида будет в большей степени соответствовать концепции, которую использует лидер чемпионата, австрийский гоночный коллектив "Ред Булл". Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.

Кроме того, в "Скудерии" за счёт новинок (а именно задней подвески) рассчитывают на меньший износ шин, с чем команда не раз сталкивалась по ходу нынешнего сезона "Королевских гонок", а также на лучшее сцепление с трассой.