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Технический директор Мерседес:У нас есть фотографии болида Ред Булл и это полезно для наших специалистов по аэродинамике

Автоспорт
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Специалист рассказал, что команда изучает болид соперников

Технический директор Мерседес:У нас есть фотографии болида Ред Булл и это полезно для наших специалистов по аэродинамике

Фото: Motorsport.com

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Технический директор "Мерседеса" Джеймс Эллисон рассказал, что немецкая команда получила фотографии болида "Ред Булл" в высоком качестве после того, как его эвакуировали в квалификации Гран-при Монако и было отчётливо видно днище машины.

"Конечно, это всегда вызывает большой интерес. Нам приходится много возиться с операторами команды не для того, чтобы получить ТВ-изображения с низким разрешением и недостаточно хорошим качеством.

Фотографы располагаются на стратегически важных участках трассы, где потенциально могут задействовать подъёмные краны. Они там яростно щёлкают, и потом наш почтовый ящик заполняется фотографиями других машин в высоком разрешении.

К сожалению, и наша машина отправилась в путешествие в небеса, и в почтовых ящиках наших конкурентов будут фотографии этого момента. Но да, у нас есть отличная подборка фотографий болида "Ред Булл", это полезно для наших специалистов по аэродинамике, чтобы оценить, можем ли мы взять какие-то детали для себя", — приводит слова Эллисона Crash.net.

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В статье: Мерседес
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