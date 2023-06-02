В календаре Формулы-1 может появиться Гран-при Занзибара

Формула-1 может провести африканский Гран-при в Занзибаре (Танзания) вместо изначально планируемого этапа в ЮАР, пишет портал Sportface.it.

По информации источника, правительство Танзании готово выделить € 500 млн для обеспечения проведения Гран-при Формулы-1. Проект также одобрил президент Занзибара.

"Мы рады получить благословение Его Превосходительства Президента Занзибара и Председателя Революционного совета на проведение автоспортивных мероприятий в Занзибаре.

Это будет решающим фактором не только с точки зрения самой гонки. Это выведет Африку и Занзибар на мировую арену туризма и услуг", – приводит слова заместителя пресс-секретаря проекта Тулика Салим Тюрки Sportface.it…